鹿児島市の新年度の一般会計当初予算案の総額が、初めて3000億円の大台に乗る見通しであることがわかりました。4年連続で過去最高を更新です。 MBCの取材によりますと、鹿児島市の新年度の一般会計当初予算案の総額は、初めて3000億円を超える見込みです。過去最高だった今年度当初の2953億円を上回り、4年連続で最高を更新です。 歳入では、市民の給与所得の増加で税収が増える見込みで、歳出では高齢者の社会保障などが増える