秋田朝日放送 ２月８日(日)に投開票を迎える衆議院議員選挙。「トレタテ！」では、３回に分けて秋田県内選挙区の戦いをお伝えしています。今回は秋田３区、前職２人が立候補し与野党一騎打ちの選挙戦となっています。 秋田３区に立候補しているのは届け出順に、自民党の前職・御法川信英さん（６１）、国民民主党の前職・村岡敏英さん（６５）の２人です。 ※動画ニュース配信でご覧ください。