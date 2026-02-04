ドル指数上昇、前日比プラスに転じる＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル指数が上昇、前日比プラスに転じている。ロンドン朝方は９７．３０９まで低下したが、その後は持ち直しの動きとなっている。前日NY終値９７．４３７を上回ると、高値を９７．５９４まで伸ばしている。ただ、引き続き前日レンジ内での動きにとどまっている。 ドルインデックス＝97.55(+0.11+0.12%)