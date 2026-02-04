ドル円一時１５６．８１レベル、１５７円に接近＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は目立った調整もなく上昇している。足元では高値を156.81レベルまで伸ばしており、157円が視野に入る値動きとなっている。 USD/JPY156.72EUR/JPY185.12EUR/USD1.1811