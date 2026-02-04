秋田朝日放送 大雪となっている秋田県の北部では、平年の２倍を超える積雪となっている所もあり市民生活に大きな影響が出ています。 秋田県北部の鹿角市では、１月の最深積雪が観測史上１位となりました。きょう２月４日午前１１時時点の積雪は１２５ｃｍと、平年のおよそ２.５倍となっています。 湿って重くなった雪で除雪作業もなかなかはかどりません。柄の長い道具を使って車庫の屋根の雪下ろしをしている男性がいまし