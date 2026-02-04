女優の郄石あかりが４日、都内で行われた映画やドラマの発展に貢献した人、作品を表彰する「２０２６第５０回エランドール賞授賞式」に出席した。郄石はその年を通じて、大きな飛躍を遂げた俳優に贈られるエランドール賞を受賞。「保育園の頃から俳優になるのが夢だったので、今ここで話しているのも夢のような不思議な感覚」としみじみ。「（今まで共演した）皆さんとご一緒できた時にがっかりされないように成