大分市佐賀関の火災で被災した漁の道具を製造する八潮工業が県漁協佐賀関支店の倉庫で製造の再開を行うことが4日、正式に決まりました。 大分市佐賀関で2025年11月に発生した火災では釣り針や重りなど漁の道具を製造していた八潮工業も被災しました。 関あじ関さば漁などを行う多くの組合員が八潮工業の製品を使用していたことから再建場所として県漁協佐賀関支店が、隣接する倉庫を提供することを申し出ていました。 こうした