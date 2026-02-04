火事があった佐伯市の市営住宅 4日午後1時ごろ大分県佐伯市の市営住宅の一室で火事がありました。 焼けた部屋からは73歳の男性が意識不明の状態で見つかりその後死亡が確認されました。 火事があったのは佐伯市中江町にある市営住宅の4階の一室です。 警察などによりますと4日午後1時過ぎに通報があり、火はおよそ1時間10分後に消し止められました。焼けた部屋では松藤秀一さん73歳が意識不明の状態で見つかりその後死亡