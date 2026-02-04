インフルエンザが大分県内で急拡大しています。患者数が前の週の2倍近くに増え、県が対策を徹底するよう呼び掛けています。 県によりますと2月1日まで1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり52.48人でした。これは前の週の2倍近い数となっていて、増加は3週連続です。 保健所別では南部が最も多く77.80人、次いで東部が73.33人、西部が68.20人などとなっています。 県によりますと、インフルエンザはA型の流