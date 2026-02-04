県内のインフルエンザ患者数が再び注意報レベルを超えました。今月1日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり14.85人で、注意報レベルの目安となる10人を超えました。例年春先に流行拡大の傾向があるB型のウイルスが患者の7割以上から検出されています。受験シーズンに入り、あすには県内の私立高校で入学試験が行われます。予防対策を徹底してください。