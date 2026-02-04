大丸松坂屋の衣料品サブスク「アナザーアドレス」が、試着可能な実店舗を東京・日本橋に期間限定でオープンした。約800着を自由に試すことができ、ブランドやサイズ感を確認できるのが特徴。利用者は高額アイテムを気軽に借りられる点を評価する一方で、返却後の空白期間が悩みとして挙げた。競争激化の中、百貨店の顧客を取り込めるかが今後のカギとなる。大手百貨店で「期間限定」衣料品サブスクの実店舗音楽に、動画に、マンガ