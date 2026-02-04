俳優の高橋克典（61）が4日、自身のブログやインスタグラムを公開し、整理中の実家でのショットを公開した。今年1月7日のブログで、「いよいよ手をつけ始めまして」と業者とともに実家の整理に着手したことを明かしていた高橋。父・勝司さんは作曲家兼指揮者で2006年に他界。母の好子さんは声楽家で19年に亡くなり、ともに教育者でもあった。1月の投稿では「何せ祖父母と同居していた上に、学校勤めだった両親の、それぞれの