今月（2月）8日に投開票が行なわれる衆議院議員選挙。きょう（4日）は、前職2人と新人2人が立候補している岡山2区を特集します。前回の選挙では、1位と2位が約3,500票差となった激戦区。連立の組み替えなどにより選挙戦の構図が大きく変わった中、鍵を握るとみられているのが、いわゆる「公明票」の行方です。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】シリーズ候補者の主張岡山2区立候補者4人の主張 岡山2区には、届け出順に