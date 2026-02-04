ミラノ・コルティナ五輪。イブニングニュースでは地元ゆかりの選手を紹介します。倉敷市出身スケートのショートトラックに出場する中島未莉選手です。 【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】ショートトラック・中島未莉選手日本女子のエースとして初のメダルに期待が高まる【氷上の競輪】 1周わずか約110mの短いコースで着順を競うショートトラック。「氷上の競輪」とも呼ばれ