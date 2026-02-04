今月（2月）8日の衆院選に向け、各地で舌戦が繰り広げられています。シリーズでお伝えしています岡山・香川の候補者の主張。きょう（3日）は、岡山の3区と4区です。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】シリーズ候補者の主張岡山3区・4区【2026】 【岡山3区】 岡山3区には届け出順に自民党・前職の加藤勝信氏と共産党・新人の原田亜希子氏の2人が立候補しています。 Q今回の選挙の争点は？（加藤勝信候補）「現下