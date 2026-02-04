女子プロゴルファーの桑木志帆（23）が1月31日、自身のInstagramを更新し、船上で撮影したオフショットを公開した。投稿では、友人が撮影したという写真を紹介し、「ゆうみが沢山写真撮ってくれた ありがとう」と感謝の言葉を添えている。旅先でのひとときを切り取った一枚が、大きな注目を集めている。 【画像】小祝さくら、ハワイの海で「とても楽しかった」！先輩ゴルファーらと海外を満喫する姿に1万いいね超