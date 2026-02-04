2月2日、元プロ野球選手の清原和博の元妻でモデルの亜希が、Instagramのストーリーズを更新し、清原の近影を投稿した。さらに、“あの日”から10年経った心境をつづり、注目を集めている。亜希は《2016.2.2→2026.2.2 10年前のあの日 何一つ忘れることのないあの日 祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたw》と、投稿した。「清原さんは2016年2月に覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、世間に衝撃を与えました。亜希