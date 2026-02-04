【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月4日にメジャーデビューした高校2年生17歳のシンガーソングライター「実来」（読み：ミクル）が、同日20時にデビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」のMVをオフィシャルYouTubeで公開した。 ■MVは関東近郊のスクラップ工場で撮影 「まだ選ばれていない僕らへ」は、激しいギターロックに17歳の彼女の先の見えない不安感や焦燥感を込めた等身大の