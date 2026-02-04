【その他の画像・動画等を元記事で観る】 [Alexandros]の川上洋平とSennaRinによる、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（公開中）の挿入歌「ENDROLL」のMVが公開された。 ■映画本編とは異なる角度から魅力を映し出すMV 「ENDROLL」は、ロックバンド・[Alexandros]のフロントに立ち国内外で活躍する川上洋平と、特徴的な低音のハスキーボイスを武器に注目を集めるシンガー・SennaRin