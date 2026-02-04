2月4日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■廃止―――――――――――――― ＭＵＴＯＨホールディングス [東証Ｓ]決算月【3月】2/4発表 ブラザー工業 によるTOBの成立を条件に、株主優待制度を廃止する。 株探ニュース