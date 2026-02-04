衆議院選挙・熊本3区には■自民党・前職、坂本哲志氏■社民党・新人、橋村りか氏■参政党の新人、霍田和佳氏以上の3人が立候補しています。 自民党 9選を目指す自民党・前職の坂本哲志候補(75)。農林水産大臣や国会対策委員長を務めた実績をアピールします。■自民・坂本哲志候補「熊本3区がどういうふうにこれから様々な政策を、様々な物事を積み重ねていかなければいけないのか、これを私なりに皆さん方に御報告しそし