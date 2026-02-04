4日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで大幅下落し、1ドル＝156円台半ば近くで取引された。衆院選で自民党が勢力を拡大する見通しが高まっており、高市政権の積極財政が進むとの見方から財政懸念がくすぶり、円安が加速した。日米当局が為替介入の前段階となる「レートチェック」を実施したとの観測から円高方向に戻していたが、再び円売りの圧力が強まっている。午後5時現在は前日比1円02銭円安ドル高の1ドル＝156円42〜44