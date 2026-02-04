by INAH現地時間の2026年1月23日、メキシコの国立人類学歴史研究所(INAH)が西暦600年頃に建設されたサポテカ文明の墓の遺跡を発見したと報告しました。遺跡は建造物がかなり良好な状態で保存されている上に、巨大なフクロウの彫刻なども残されており、サポテカ文明について知る貴重な手がかりになると期待されています。El Gobierno de México anuncia el descubrimiento de una milenaria tumba zapotecahttps://www.inah.go