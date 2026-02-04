３人組歌謡コーラスグループ・純烈が４日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、この日リリースした新曲「ありがとう」のミュージックビデオ（ＭＶ）を公開した。初めて表題曲の作詞を手がけたリーダーの酒井一圭は「くじけそうになった時、もうダメかと思った時、『ありがとう』という言葉に何度も支えられてきました」と説明。「ご来場いただいた皆さんと握手しながら、全国を旅しながら、出会ってくださった方々と元気の交換の