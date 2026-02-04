１番人気に支持された阪神ＪＦで５着に終わったアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇）は、桜花賞トライアルのチューリップ賞・Ｇ２（３月１日・阪神、芝１６００メートル）に武豊との新コンビで出走する。所属するキャロットクラブが４日、ホームページで発表した。３日に放牧先である滋賀県のノーザンファームしがらきから栗東トレセンへ帰厩しており、レースへ向けての調整が進められる。