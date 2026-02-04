タレントの辻希美（38）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。子だくさんになった理由について明かした。「総勢13人！子だくさんママの本音」の企画で、5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場。子だくさんになった理由について、辻は「もともと3〜4人は欲しいと思ってて、4人目を産んだ時に終わりで大丈夫かなと思った」と回想。19歳で結婚し、20歳