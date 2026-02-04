賀来賢人（36）が4日、インスタグラムを更新。「この度、ハリウッドのマネージメント、Artist Firstと契約致しました」と発表した。「俳優、そしてプロデューサーとしてのグローバルな活動をサポートしてもらいます。初心を忘れずに。楽しみます」と抱負をつづった。賀来は、24年4月に映像制作会社「SIGNAL181」を設立。原案と主演、共同エグゼクティブ・プロデューサーを務めたNetflixシリーズ「忍びの家」で脚本も務めた、米国人