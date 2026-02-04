snsでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ちーちゃんはここ数日間、急に体調を崩しました。 最初は下痢が止まらず、2時間毎に下痢が出続けました。病院で処置をしてもらい、一日様子を見ても改善には至らず。シニアですし、前回の事もあるので次の日色々検査をしました。 腎臓の数値はあがり、色々悪くなっていました。 即入院。この時から嫌な予感は拭えず、回復もいままでのようにはいかず。不安な日々を過ごし