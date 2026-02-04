北海道の豪雪で交通網も麻痺している中、男性と大型犬が「全力で楽しんでいる光景」が素敵すぎると反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で628万回再生を突破し、「良すぎるコンビ」「何度も見ちゃう」といったコメントが寄せられています。 【動画：北海道の豪雪で交通網も麻痺している最中、男性と大型犬が…『全力で楽しんでいる光景』】 公園は銀世界 Instagramアカウント「umimal_no_boss」に投稿された