名古屋は4日朝、この冬一番の寒さとなりました。一方、日中の最高気温は11.5℃と、その差は13℃を超えました。街で聞かれたのは、空気の乾燥や寒暖差で「喉がイガイガする」という声です。名古屋市中区のクリニック『栄セントラル耳鼻科』でも、のどの不調を訴える患者が増えているということです。この日、診察を受けていた1歳の男の子は、インフルエンザは陰性でしたが、先週から鼻水が止まらず、咳も出始めたと言います。