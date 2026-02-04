鹿児島市の新年度の当初予算案の総額が初めて3000億円台となる見込みであることが分かりました。増額は5年連続で、過去最高を更新する見通しです。関係者によりますと鹿児島市の新年度の一般会計当初予算案は3000億円を超える見通しだということです。2025年度の2953億円を上回る5年連続のプラス予算で、過去最高を更新することになりそうです。社会保障関係費や都市基盤整備費などが増加する見込みで、長引く物価高騰の影響を