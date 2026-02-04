県内の60代の女性がSNSで知り合った男から、6300万円相当の暗号資産をだまし取られる詐欺の被害にあっていたことがわかりました。県警によりますと2025年5月下旬、県内の60代の女性のフェイスブックに石川と名乗る男からメッセージがありLINEでのやり取りが始まりました。石川は女性に「今後の二人の生活資金を貯めたい」などと伝え投資サイトを紹介。女性が投資を始めたところサイト上で4億円を超える利益が出ている