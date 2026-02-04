能登町の能登高校で先日、寿司づくりの体験授業が行われました。能登の食文化の豊かさを感じてもらう機会にと、生徒たちが地元の職人から手ほどきを受けました。津久司・坂津世史店主「お寿司を握る時に僕が一番大事だなと思う事はシャリなんですよ」生徒たちに熱く語るのは、能登町宇出津に店を構える「津久司」の店主、坂津世史さん。参加したのは能登高校地域産業科の3年生10人です。「不格好でも気持ちがあれば料理はおいしい