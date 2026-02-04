名鉄の再開発は今後どうなっていくのか？「再開発」自体の動きはまだありませんが、再開発まで閉店予定だった百貨店などの今後の予定が明らかになってきました。 【写真を見る】2月末で閉店の名鉄百貨店 1階･地下1階では営業継続を検討 未定となった名鉄名古屋駅再開発 JR東海の協力はあるのか？ まずは、2月に閉店予定の名鉄百貨店については、地下1階と1階などにテナントが入り、商業活動を継続する方向で検討。近鉄パッセは、