衆院選の投開票まであと4日です。鈴鹿市や亀山市などの『三重2区』では、過去3回の選挙で自民と野党の候補者が入れ替わるように勝利していて、注目の選挙区となっています。今回は前職2人と新人の争いとなっています。■中道・下野氏 「クリーンな政治」目指す中道・前 下野幸助氏：「高市さんのお金じゃないんですよ。国民の税金で、また選挙をするんです」急な解散・総選挙に怒りをにじませるのは、中道の前職・下野幸