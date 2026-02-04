メ～テレ（名古屋テレビ） 他国から弾道ミサイルが発射された想定で、住民が避難する訓練が愛知県小牧市で行われました。 内閣官房・消防庁・愛知県・小牧市が主催した訓練には、住民ら約150人が参加しました。 訓練は全国の市町村で実施されていますが小牧市では初めてです。 全国瞬時警報システム「Jアラート」の音声が、弾道ミサイルが飛来する可能性があると知らせると、住民は市内の運動施設に入り、身