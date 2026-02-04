メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠がタイトル防衛を目指す、王将戦七番勝負の第3局は先ほど、藤井六冠が負けました。 今期の王将戦七番勝負は、5連覇をめざす藤井六冠に、前期に続いて永瀬拓矢九段が挑戦しています。 東京都立川市の「オーベルジュときと」で3日から行われていた第3局は、午後6時ごろ藤井六冠が投了し、91手で永瀬九段が勝ちました。 これで対戦成績は、藤井六