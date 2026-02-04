昨年末、『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』が公開されるや話題になり、リピーター観賞者も続出！ 映画2作、コミック、TVアニメと複合的に展開する『羅小黒戦記』の世界の魅力を紹介！『羅小黒戦記（ロシャオヘイせんき）』とは？黒猫の妖精・シャオヘイがムゲンと出会い、師匠として慕うようになるまでを描いた映画『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』が2020年に吹替版で公開。異例のロングランヒットを記録した。その5年後の昨年、映画