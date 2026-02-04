4日午前、福岡県内では酒気帯び運転の疑いで男2人が逮捕されました。 午前7時すぎ、福岡県那珂川市片縄の交差点で、信号待ちをしていた乗用車にライトバンが追突しました。この事故で、追突された乗用車を運転していた40代の男性が、腰の痛みを訴えるケガをしています。一方、追突したライトバンを運転していた男から酒の臭いがしたため、呼気を調べたところ、基準値の3倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯