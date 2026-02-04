受験生を応援しようと、太宰府天満宮に合格祈願の特大絵馬が奉納されました。4日午前、「学問の神様」太宰府天満宮に奉納されたのは、縦1.2メートル、横1.8メートルの特大の絵馬です。この絵馬は、日本航空が受験生を応援しようと、去年12月からおよそ1か月間、福岡空港など全国11か所の空港に設置していたものです。受験生や家族が合格への願いを書いたおよそ8200枚の「願い札」とともに奉納されました。■日本航空