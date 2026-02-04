２月８日投開票の衆議院選挙。シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。【長野３区】上田市や佐久市など17の市町村が選挙区となる「長野3区」。自民と立憲による一騎打ちだった前回から様変わりし、前職と新人あわせて4人が立候補しています。「長野3区」に立候補しているのは届け出順に、れいわ新選組の新人・山口孝司さん、自民党の前職・井出庸生さん、参政党の新人・仁科裕貴さん、中道改革連合の前職