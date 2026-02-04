ロッテの雪見だいふくから、きなこ好き必見の新作『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』が2月16日より全国発売♡おもち・アイス・ソースすべてに香り高いきなこを使用し、こたつで味わう贅沢なひと時にぴったり。香ばしさとクリーミーな口どけが楽しめる特別な雪見だいふくです♪ きなこづくしの贅沢仕立て 雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭシリーズの新作は、おもち・アイス・ソースに贅沢