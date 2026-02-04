将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第3局が3、4日の両日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に91手で勝利した。通算成績は永瀬の2勝1敗。藤井は終局後、不満を語った。「認識の甘いところがあった。（右金を繰り出して）先手陣に迫ったが、それ以上前進できなかった」。38手目△8六金。自陣からの飛