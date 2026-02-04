4日午前6時半ごろ、青森市旭町2丁目の木造2階建てアパートから出火し、焼け跡の一室から男性1人と性別不明の1人の遺体が見つかった。この部屋に2人で暮らす70代夫婦と連絡が取れていない。青森署は身元の確認を進め、出火原因を調べる。署によると、近隣住民から「煙が出ている」と110番があった。