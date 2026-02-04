2026年 第50回エランドール賞の授賞式が行われ、受賞者の岡山天音さん、夏帆さん、佐藤二朗さん、郄石あかりさん、松村北斗さん、芳根京子さんらが登壇しました。エランドール賞は、将来を嘱望される俳優に贈られる賞です。 【写真を見る】【 夏帆 】竹内涼真の告白に驚き中学時代「夏帆さんが待ち受けでした」「僕らの世代でマドンナだった」TBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」や、日本テレビ「ホットスポット