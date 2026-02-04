家族の介護のため、幼いながらに日々の家事をこなす『ヤングケアラー』。しかし彼らの日常を知ると、『可哀想』だけではない『たくましさ』が見えてきます。漫画家・水谷緑さんの作品『私だけ年を取っているみたいだ。 ヤングケアラーの再生日記』より『ゆいちゃんはヤングケアラー』から続く一連のエピソードは、実際の体験談に基づいて描かれた物語です。同作はInstagramに投稿されると、6,600ものいいねと反響が集まりました。