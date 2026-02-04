高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokで投稿する「バレー部あるある」動画で注目を集めている俳優の蒔埜ひなさん（21）の初写真集「蒔埜ひな1st写真集 環の光」（2月12日発売／光文社）の新たな先行カットが公開されました。【写真】シーサーの隣でポーズを決める蒔埜ひなさん蒔埜さんは2024年7月に芸能界デビュー。清廉な雰囲気とアーティスティックなたたずまいが魅力です。初写真集は沖縄で撮影。サンライズビー