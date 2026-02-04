中国上海を拠点とする人型ロボット開発企業、智元機器人（AGIBOT）は2月3日、世界初の大型ロボットショー「AGIBOT Night 2026」を北京時間2月8日午後8時に開催すると発表しました。このショーは生中継されます。AGIBOTによると、このロボットショーでは数百余りの各種ロボットが主役を務め、歌、ダンス、コント、ファッションショーなど多彩なパフォーマンスを披露します。同社は2025年末までに、ロボットの累計出荷台数が5100台を