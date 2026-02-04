「映画ドラえもん どら焼き」が2026年2月3日に文明堂オンラインショップにて発売された。また文明堂直営店・スーパーマーケットでは2月14日から順次販売開始される。 【写真】限定パッケージにも注目「映画ドラえもん どら焼き」 映画ドラえもんシリーズ45作目「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（かいていきがんじょう）」の公開を記念して、映画に合わせた限定デザインの「ドラえもん