アーティストLiSAによる15周年を記念した書籍『LiSA 15th Anniversary Book  PRiSM』（KADOKAWA）が4月17日（金）に発売される。 【画像】アーティストLiSAのアニバーサリーブック発売 本書は、LiSAのソロデビュー15周年を記念し、各界を代表するトップクリエーター15名がそれぞれの視点で“LiSA”を表現したプレミアムなアニバーサリーブック。15年間のLiSAの